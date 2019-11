Bonn (www.aktiencheck.de) - Die düsteren Wolken am deutschen Konjunkturhimmel wirken nicht mehr so bedrohlich wie noch vor kurzer Zeit, so die Analysten von Postbank Research. Die deutsche Wirtschaft habe eine (technische) Rezession im Sommerhalbjahr vermeiden können. Zugleich habe sich das Risiko negativer Quartalswachstumsraten um den Jahreswechsel herum verringert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...