Apple hat sämtliche Bewertungen und Kundenberichte zu seinen Produkten aus dem Apple-Store gelöscht und die entsprechende Sektion entfernt. Begründet hat der Hersteller den Schritt bislang nicht. Wer irgendwo auf der Welt den Apple-Store aufruft, um sich darin über eines der Produkte aus Cupertino zu informieren, muss künftig auf Kundenbewertungen und Kommentare verzichten. Wie Apple Insider zuerst berichtet hatte, wurde die entsprechende Sektion der Seite, die in Deutschland "Bewertungen und Beurteilungen" hieß, komplett gestrichen. Die Wayback Machine zeigt an diesem Beispiel, was ...

