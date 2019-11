Lagarde: Geldpolitik bleibt locker von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Das ewige Hin und Her des Handelsstreites scheinen die Anleger am letzten Handelstag der Woche leicht auszublenden. Der Dax startet mit einem kleinen Plus. Doch aller Voraussicht nach wird die laufende Woche die erste Woche mit Verlust, nach einer Serie von sechs Gewinnwochen. Heute hat Christine Lagarde ihren ersten offiziellen Auftritt als EZB Chefin mit einer Rede in Frankfurt. Sie fordert die Politiker in Europa ...

