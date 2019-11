(shareribs.com) London 22.11.2019 - Kupfer und Nickel zeigen am Freitag eine uneinheitliche Entwicklung. Während Kupfer leicht zulegen kann, rutscht der Nickelpreis wieder ab. Die Sorgen über die globale Konjunktur bleiben weiterhin sehr präsent. Die Handelswoche war für die Industriemetalle erneut schwierig. Gegenwärtig hängt viel an den Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen China und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...