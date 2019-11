Bei der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG (kurz "SW Umwelttechnik") läuft derzeit ein Bezugsangebot: Und zwar soll es eine Barkapitalerhöhung um bis zu 66.000 neue Aktien geben, die jeweils einen Anteil am Grundkapital von 7,27 Euro je Stückaktie haben sollen. Der Beschluss zu der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurde den Unternehmensangaben zufolge bereits am 14.11.2019 von Vorstand und Aufsichtsrat gefasst. Nun läuft also das Bezugsangebot, das bis zum 4 Dezember 2019 (einschließlich) ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...