Klagenfurt (pta030/04.12.2019/17:50) - SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG ("SW Umwelttechnik" oder die "Gesellschaft") veröffentlichte am 14. November 2019 den Start des Bezugsangebots, mit dem eine Barkapitalerhöhung um bis zu Nominale EUR 479.820,00 durch Ausgabe von bis zu 66.000 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zum Bezugspreis von EUR 24,70 je Stückaktie (die "Neuen Aktien") (die "Kapitalerhöhung") durchgeführt werden soll. Die Bezugsfrist begann am 20. November 2019 und endet am 4. Dezember 2019.



SW Umwelttechnik gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass per 4. Dezember 2019, 17:00 Uhr, 23.977 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden.



Das endgültige Ergebnis des Bezugsangebots wird am 5. Dezember 2019 vorliegen. Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden danach ausgewählten Investoren im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") zu einem Angebotspreis, welcher dem Bezugspreis der Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots entspricht, angeboten werden und von diesen Investoren direkt gezeichnet werden.



Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Durchführung der Privatplatzierung voraussichtlich am 6. Dezember 2019 festgelegt und unverzüglich über elektronische Medien verbreitet werden.



Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Das öffentliche Bezugsangebot von Neuen Aktien der Gesellschaft endet mit Ablauf des 4. Dezember 2019.



