MEDIQON Group AG beschließt Bezugsrechtsemission aus genehmigtem Kapital DGAP-Ad-hoc: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung MEDIQON Group AG beschließt Bezugsrechtsemission aus genehmigtem Kapital 22.11.2019 / 16:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NOT TO BE DISTRIBUTED, PUBLISHED OR TRANSMITTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA AND SOUTH AFRICA Vorstand und Aufsichtsrat der MEDIQON Group AG (ISIN DE0006618309) haben am heutigen Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter vollständiger Ausnutzung des noch vorhandenen Genehmigten Kapitals 2017 / I um bis zu 861.062,00 Euro auf bis zu 3.333.186,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 861.062 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Barleinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt. Die neuen Aktien werden von der flatex Bank AG, 60327 Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 3:1 zum Bezugspreis in Höhe von 4,75 Euro je neuer Aktie auf der Grundlage eines Bezugsangebots, das voraussichtlich am 11. Dezember 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht wird, mittelbar zum Bezug anzubieten. Die Bezugsfrist beginnt am 16. Dezember 2019, 0.00 Uhr, und endet am 8. Januar 2020, 12.00 Uhr. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 WpPG. Das gemäß § 4 WpPG erstellte Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 10. Dezember 2019 veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die Aktionäre der Gesellschaft. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Es wird kein Bezugsrechtshandel organisiert werden. Die Gesellschaft kann die neuen Aktien, für die innerhalb der Bezugsfrist das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde oder die auf freie Spitzen entfallen, Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und anderen ausgewählten Ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb zum Bezugspreis anbieten. Die neuen Aktien werden nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister zum Handel im Open Market der FWB Frankfurter Wertpapierbörse ("Freiverkehr") einbezogen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll kurzfristig für die Finanzierung von Unternehmensbeteiligungen verwendet werden. Die Transaktionen sollen über die Tochtergesellschaften der MEDIQON Group AG durchgeführt werden. Diese Veröffentlichung ist keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren. Sie ist nicht zur Weitergabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika bestimmt. Insbesondere ist diese Veröffentlichung weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert. --------------------------------------------------------------------------- 22.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon.de Internet: www.mediqon-group.de ISIN: DE0006618309 WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 920167 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 920167 22.11.2019 CET/CEST ISIN DE0006618309 AXC0220 2019-11-22/16:19