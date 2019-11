Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta024/22.11.2019/16:00) - Der Aufsichtsrat der Blue Cap AG hat heute die Herren Ulrich Blessing, Tobias Hoffmann-Becking und Matthias Kosch zu Vorstandsmitgliedern bestellt. Das dreiköpfige Vorstandsteam wird Dr. Hannspeter Schubert nachfolgen, der zum Ende des Jahres aus dem Vorstand ausscheidet (s. Ad-hoc Mitteilung vom 10. Mai 2019).



Herr Ulrich Blessing wird für das Ressort Portfoliomanagement im Vorstand zuständig sein. Herr Blessing verfügt über eine 20jährige Managementerfahrung und war zuletzt Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft LB GmbH.



Herr Tobias Hoffmann-Becking wird das Ressort Portfolioinvestment übernehmen. Herr Hoffmann-Becking besitzt eine langjährige Investmenterfahrung bei großen internationalen und deutschen Private Equity-Häusern und war zuletzt Managing Director bei der börsennotierten Finanzholding Rothschild & Co.



Herr Matthias Kosch wird für das Ressort Finanzen verantwortlich sein. Herr Kosch ist bereits seit dem Jahr 2008 für die Blue Cap AG als Angestellter tätig und bekleidet seit dem Jahr 2015 die Position des CFO.



Die Vorstandsmitglieder werden kollegial die Blue Cap AG leiten. Der Aufsichtsrat sieht von einer Bestellung eines Vorstandsmitglieds zum Vorsitzenden ab.



Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Blue Cap investiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständische Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und 100 Mio. Euro. Die Blue Cap AG hält meist mehrheitliche Anteile an 10 Beteiligungsunternehmen aus produzierenden Branchen. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategie, unterstützt durch die branchenübergreifende Expertise in der Holding. Sie beschäftigen derzeit über 850 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de



