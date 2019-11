Hamburg (ots) - Diese Verlosung hat Millionen Tchibo Kunden glücklich gemacht. Zum 70. Geburtstag bedankte sich das Hamburger Familienunternehmen im September mit "Tchibongo", dem größten Gewinnspiel der Firmengeschichte, für die langjährige Treue seiner Kunden.Über fünf Millionen Preise wurden ausgeschüttet. Darunter acht BMW i3 Elektroautos im Wert von je rund 40.000 Euro, 1.000 trendige E-Scooter und 2.000 Tchibo Esperto Caffé Vollautomaten. Allein diese Sachgewinne haben einen Wert von über einer Million Euro. Rund fünf Millionen Kunden freuten sich zudem beim Einkauf über Sofortgewinne in Form von Einkaufsrabatten von bis zu 15 Prozent.Am 22. November waren die Gewinner der Elektroautos in der Hamburger Tchibo Zentrale zu Gast, um ihre neuen, umweltfreundlichen BMW i3 Elektroautos bei einer feierlichen Übergabe in Empfang zu nehmen. Zusammen mit einer Führung durch die Kaffeerösterei und die Firmenzentrale war das für alle ein unvergessliches Erlebnis. Mehr Infos zu Tchibo unter www.tchibo.de.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:Arnd Liedtke, Director Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2876E-Mail: arnd.liedtke@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/4447991