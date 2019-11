Von Andrea Thomas

LEIPZIG (Dow Jones)--Die CDU-Vorsitzende Annegret-Kramp-Karrenbauer hat sich für ein Digitalministerium ausgesprochen. Denn Deutschland stehe angesichts der Digitalisierung vor großen Herausforderungen und deshalb komme man nicht um ein Digitalministerium herum. "Wir reden heute über die Zukunft, wir reden heute darüber, was wir auf den Weg bringen müssen, damit Deutschland auch in zehn Jahren ein erfolgreiches und ein gutes Land ist", sagte Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag. "Es reicht nicht mehr Reparaturbetrieb der Republik zu sein. Wir müssen wieder zur Zukunftswerkstatt werden. Das ist unser Anspruch."

Sie warnte, es sei nicht ausgemacht, dass Deutschland weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sein werde. Es könne passieren, dass Deutschland zur verlängerten Werkbank werde und junge Leute weggehen müssten, um Arbeit zu finden. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen setzen, dass die Arbeitsplätze trotz Digitalisierung erhalten bleiben. Ihr Ziel sei es, dass Europa bei der Digitalisierung, aber auch bei Genehmigungen und beim Bauen schneller werde.

"Ich habe die Nase voll, dass wir immer die Langsamsten in Europa sind. Wir müssen an die Spitze der Europäischen Union", so Kramp Karrenbauer unter viel Applaus der rund 1.000 CDU-Delegierten. Vertreter der Industrie, wie der IT-Verband Bitkom, der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesverband IT-Mittelstand und der Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) fordern schon seit langem ein eigenständiges Digitalministerium. Aktuell ist das Thema im Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer angesiedelt.

November 22, 2019 10:22 ET (15:22 GMT)

