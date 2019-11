Paidy Inc. ("Paidy"), der "Buy-Now-Pay-Later"-Sofortzahlungsservice, gab bekannt, dass Paidy ab sofort auf Amazon.co.jp (im Weiteren "Amazon" genannt) als Zahlungsoption für Kunden zur Verfügung steht.

Instant buy-now pay later payment service, Paidy is now available on Amazon.co.jp as a payment option for customers. (Graphic: Business Wire)

Paidy ist ein Post-Payment-Sofortkreditservice mit einfachem UI/UX-Design, der Hürden beseitigt und bei dem Kunden ganz einfach per E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer bezahlen können. Paidy möchte einen sinnvollen Beitrag leisten, um das Einkaufen auf Amazon für den Kunden komfortabler zu gestalten.

Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Paidy, Russell Cummer, sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, mit Amazon zusammenarbeiten und Amazon-Kunden ein neues und einzigartiges Kundenerlebnis bieten zu können. Wir sehen ein gewaltiges Potenzial darin, mit Amazon und anderen Partnern an künftigen Innovationen zu arbeiten sowie das Kundenerlebnis und die Palette an Zahlungsoptionen in Japan kontinuierlich zu verbessern."

Über Paidy

Paidy bietet Verbrauchern in ganz Japan ein monatlich konsolidiertes Abrechnungskonto an. Im Oktober 2014 startete Paidy Japans ersten Kreditdienst für E-Commerce-Verbraucher, der einen Sofortkauf bei späterer Bezahlung ermöglichte. Mit dem Ziel, Barrieren zu beseitigen und Einfachheit zu fördern, verwendet Paidy proprietäre Modelle und maschinelles Lernen, um Transaktionen in Sekunden zu zeichnen und Zahlungen an Händler zu garantieren. Paidy steigert den Umsatz für Händler, indem es die Anzahl der unvollständigen Transaktionen verringert, die Konversionsraten erhöht, die durchschnittlichen Bestellwerte erhöht und den Kunden wiederholte Einkäufe erleichtert.

Weitere Informationen erhalten Sie von

Shoko Okimura unter +81-3-5544-8729 oder per E-Mail an pr@paidy.com.