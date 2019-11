Wenn man in den vergangen Tagen an die Lufthansa denkt, kommen einem sofort die mehrtägigen Streiks, die 1500 circa gestrichenen Flüge, die 200 000 sitzen gelassene Kunden in den Sinn. Die Konflikte innerhalb der Gesellschaft sind groß und es scheint keine Einigung zu geben. Obwohl die Situation alles andere als förderlich für das Geschäft ist, kommen jetzt positive Nachrichten von anderer Seite. Ein unbefristeter Streit in der Vorweihnachtszeit. ...

