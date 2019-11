Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

MHY8565N1022 Teekay Tankers Ltd. 22.11.2019 MHY8565N3002 Teekay Tankers Ltd. 25.11.2019 Tausch 8:1 7650

GB00B1FP8915 BBA Aviation PLC 22.11.2019 GB00BKDM7X41 BBA Aviation PLC 25.11.2019 Tausch 5:4 7881