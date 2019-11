Der Euro hat am Freitag im Späthandel leicht gegen den US-Dollar nachgegeben. Gegen 16.30 Uhr notierte der Euro mit 1,1038 Dollar. Gestützt wurde der Dollar am Nachmittag von aktuellen US-Wirtschaftsdaten.Im Gegensatz zur Eurozone hatte sich die Unternehmensstimmung in den USA aufgehellt. Auch das gemeldete Konsumklima der Uni Michigan hatte sich verbessert.Am Vormittag hatten die Einkaufsmanagerindizes ...

