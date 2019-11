BERLIN (Dow Jones)--Deutschland ist in der kommenden Woche erstmals Gastgeber des wichtigsten Digital-Treffens der Vereinten Nationen. Beim einwöchigen Internet Governance Forum (IGF) werden rund 5.000 Teilnehmer aus 163 der 174 UN-Staaten in Berlin erwartet, teilte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Beate Baron, mit. Bei der Konferenz vom 25. bis 29. November tauschen sich die Beteiligten über gemeinsame Regeln im Internet aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, werden das IGF am Dienstag offiziell eröffnen.

Zuvor wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montagmorgen um 10 Uhr - dem sogenannten Day Zero - eine Rede halten. Erwartet werden neben rund 30 Ministerinnen und Ministern auch Netzaktivisten und Erfinder wie der Begründer des World Wide Web, Sir Tim Berners Lee. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung in Berlin lautet "One World, One Net, One Vision". Schwerpunktthemen sind nach Angaben des Ministeriums Data Governance, Sicherheit und die digitale Inklusion, aber auch Lösungen, mit denen ein globales, sicheres, freies und demokratisches Internet gestärkt werden kann.

Unter den Teilnehmern ist aber auch China, wie Ministeriumssprecherin Baron auf Nachfrage bestätigte. Das Land filtert und kontrolliert sein Internet rigoros. Das Projekt "Goldener Schild" soll dem Schutz vor unmoralischen oder kriminellen Inhalten dienen; gelöscht werden aber auch regimekritische oder bestimmte ausländische Informationen. Chinas Technologiekonzern Huawei steht wegen der staatlichen Überwachung auch beim Aufbau der 5G-Mobilfunktechnologie in der Kritik.

