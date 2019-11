Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz um 27 Prozent und das Nettoergebnis um rund 9 Prozent gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und heben zudem das Rating an.

Nach Analystenaussage seien der Umsatz auf 8,13 Mio. Euro (9M 2018: 6,41 Mio. Euro) und das EBITDA auf über 2,4 Mio. Euro (9M 2018: über 1,9 Mio. Euro) gestiegen. Das operative EBIT habe bei über 3,1 Mio. Euro (9M 2018: 2,6 Mio. Euro) gelegen, während das Vorsteuerergebnis auf rund 1,9 Mio. Euro (9M 2018: nahezu 1,7 Mio. Euro) gewachsen sei. Das Nettoergebnis habe laut SRC um rund 9 Prozent auf über 1,4 Mio. Euro zugelegt und die Funds from Operations seien um 22 Prozent auf 3,25 Mio. Euro (9M 2018: 2,66 Mio. Euro) geklettert.

Weiter berichten die Analysten, dass die Liquidität des Unternehmens aktuell bei rund 10 Mio. Euro liege, wodurch das Unternehmen ausreichend Kapital besitze, um das derzeitige Portfolio nochmals deutlich auszubauen. Demnach könne sich das Analystenteam weitere Zukäufe noch vor Jahresende gut vorstellen. Aufgrund eines zu erwartenden Sonderertrags aus einem geplanten Verkauf und der damit verbundenen Anpassung der GuV-Schätzung für das Jahr 2020 erhöhen die Analysten das Kursziel auf 18,50 Euro (zuvor: 17,00 Euro) und heben das Rating auf "Buy" (zuvor: "Accumulate") an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.11.2019, 17:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 22.11.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DEFAMA_22Nov2019.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.