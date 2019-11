Mainz (ots) -Montag, 25. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGewalterfahrungen in der Beziehung - "Tag gegen Gewalt an Frauen"Klößchen aus Wurzelgemüse - Leckeres Rezept von Chefkoch RoßmeierHilfe durch den Therapiehund - Nach einem Trauma zurück ins LebenGast: Ursula Karven, SchauspielerinMontag, 25. November 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteErmittlungen im Mordfall Claudia Ruf - Aufruf zuDNA-ReihenuntersuchungExpedition Deutschland: Hamburg - Baggerfahrer auf der BaustelleDie Back-Omas (1) - Rosemarie plant eine HochzeitstorteMontag, 25. November 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisKostenexplosion im Altenheim - Wie Pflegekräfte angemessen bezahlen?Gewalt gegen Frauen - Immer weniger Plätze im FrauenhausStichwahl in Rumänien - Wer wird neuer Präsident?Gäste:Dominic Raacke, SchauspielerHenriette Richter-Röhl, SchauspielerinMontag, 25. November 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhFriedrichstadt-Palast feiert Jubiläum - Verzaubert seit 100 JahrenMontag, 25. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHelen Mirren im Film "The Good Liar" - Mit Ian McKellen vor derKameraJulia Engelmann: München-Bummel - Porträt der vielseitigen AutorinBarbara Schöneberger: Schülerkonzert - Aufführung von "Peter und derWolf"Montag, 25. November 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Testament - So regeln Sie Ihr Erbe richtigIn vielen Familien kommt es nach dem Tod eines Angehörigen zum Streitums Erbe. Wer das verhindern will und sichergehen möchte, dass dasErbe in die richtigen Hände fällt, sollte frühzeitig ein Testamentaufsetzen.Doch was genau kann man in einem Testament regeln, und wie geht dasam besten? Helfen Vordrucke mit Standardformulierungen, oder ist eineindividuelle Beratung von Experten ratsam? Welche Formen desTestaments gibt es überhaupt? Worauf gilt es zu achten, damit dasTestament auch gültig ist? Und wo muss das Testament hinterlegt sein?Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp.Weitere Themen:Anerkennung von Berufskrankheiten - Das Leid der KlägerErfolgreiche Teenie-Bosse - Wenn Jugendliche Firmen gründenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4448065