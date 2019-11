Diok RealEstate AG: Arndt Krienen übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat der Diok RealEstate AG DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Personalie Diok RealEstate AG: Arndt Krienen übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat der Diok RealEstate AG 22.11.2019 / 18:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der Aufsichtsrat der Diok RealEstate AG (DIOK) hat auf seiner heutigen Sitzung Arndt Krienen zum Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Florian Funken, wird dem Gremium weiterhin als Mitglied angehören. Arndt Krienen ist Rechtsanwalt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus langjährigen Führungstätigkeiten in verschiedenen Immobilienunternehmen. Unter anderem war er jeweils für mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender der Westgrund AG sowie der Adler Real Estate AG. Zudem ist er Mitglied des Börsenrates der Börse Düsseldorf. Markus Drews, Vorstand der Diok, sagt: "Mit Arndt Krienen haben wir einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bekommen, der nicht nur über umfassende Immobilien- und Kapitalmarktexpertise verfügt, sondern dem Aufsichtsrat der DIOK bereits seit August 2018 angehört und die Gesellschaft und ihr Geschäftsmodell bereits im Detail kennt. Zugleich danken wir dem bisherigen Vorsitzenden, Herrn Florian Funken, für seine Arbeit und freuen uns, dass er die DIOK weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrates begleiten wird." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Pressekontakt: Diok RealEstate AG c/o RUECKERCONSULT Peter Dietze-Felberg T +49 (30) 28 44 987 62 E dietze@rueckerconsult.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. --------------------------------------------------------------------------- 22.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Kleingedankstraße 11a 50677 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 920237 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 920237 22.11.2019 ISIN DE000A2NBY22 AXC0255 2019-11-22/18:07