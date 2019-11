Basic Tutorials freut sich erneut einen großartigen Adventskalender mit täglichen Gewinnen präsentieren zu können. Mit zahlreichen Partnern der Technik-, Software- und Gaming-Szene sind wieder atemberaubend viele und spannende Produkte zusammengekommen, die in der Vorweihnachtszeit verlost werden. Es lohnt sich also jeden Tag vorbeizuschauen und an den Gewinnspielen teilzunehmen.

Basic Tutorials Adventskalender: Täglich großartige Technik- Gaming-Gewinne

Hinter jedem Türchen wird sich mindestens ein Geschenk verstecken. An manchen Tagen wird Basic Tutorials gleich mehrere Gewinner glücklich machen. Und keine Sorge, es handelt sich nicht um langweilige Weihnachtskugeln aus Schokolade, sondern Produkte, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. eScooter, Gaming-Tastaturen, -Headsets, -Mäuse und -Stühle, Gehäuse, Speicherprodukte, Router, Smart Home Produkte und vieles mehr warten auf die Teilnehmer des Adventskalenders. Unterstützt wird Basic Tutorials hierbei von renommierten Herstellern, die Preise für die Leser des Gaming- und Technikblogs zur Verfügung stellen.

Die Sponsoren des diesjährigen Adventskalenders:

Acronis, Alpenföhn, AVM, be quiet!, Corsair, devolo, Endgame Gear, Fractal Design, Glorious PC Gaming Race, Inter-Tech, KIOXIA, Lian Li, Nanoleaf, Netgear, Nitro Concepts, Phanteks, Raijintek, Razer, Samsung, SanDisk, Seagate, Speck Products, SteelSeries, Toshiba, Trekstor, Ultimate Ears und WinX.

Der Basic Tutorials Adventskalender startet am 01. Dezember 2019. Jeden Tag startet ein neues Gewinnspiel. So haben Teilnehmer jeden Tag aufs neue die Chance einen der Gewinne abzusahnen. Der Adventskalender endet nicht am 24. Dezember, sondern geht noch einige Tage darüber hinaus. Zurückhaltung ist hier nicht angebracht, also die Teilnehmer können sich auf spannenden Gewinne freuen.

Alle Informationen zum Basic Tutorials Adventskalender für Gamer und Technikfreunde finden sich unter: https://basic-tutorials.de/der-vermutlich-beste-technik-adventskalender-2019/

Contacts:

Basic Tutorials

Simon Lüthje

Hefnersteig 4

13629 Berlin

+491723491727

simon.luethje@basic-tutorials.de

https://basic-tutorials.de