ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag den Handel mit leichten Aufschlägen beendet. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China war auch zum Ende der Handelswoche das bestimmende Thema.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.369 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 58,24 (zuvor: 47,69) Millionen Aktien.

Nach einer Einladung von Chinas Vizeministerpräsident Liu He, könnten neue Gespräche anscheinend noch vor Thanksgiving am Donnerstag stattfinden, hieß es zuletzt. Allerdings wurde aus Peking wohl auch eine Warnung hinterhergeschoben. Laut Berichten soll Staatspräsident Xi Jinping zwar weiter an einer Einigung mit den USA interessiert sein, er scheue sich aber nicht davor zurück, gegebenenfalls auch "zurückzuschlagen".

Die erneut aufgekeimten Hoffnungen im Handelsstreit stützten die beiden Luxuswerte Swatch und Richemont. Die Aktien gewannen jeweils 1,0 Prozent. Gut lief es vor allem für die als zyklisch geltenden Finanzwerte: UBS legten 2,0 Prozent zu, für Credit Suisse ging es um 1,4 Prozent aufwärts.

Bei den vermeintlich defensiven Pharmawerten, verbuchte Novartis leichte Aufschläge von 0,2 Prozent. Roche zeigten sich hingegen 0,3 Prozent leichter und waren zusammen mit Alcon Tagesverlierer. Die Übernahmeofferte von Roche für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics geht erneut in die Verlängerung, um den Wettbewerbsbehörden in den USA und Großbritannien mehr Zeit zur Prüfung zu geben. Das Index-Schwergewicht Nestle gab 0,1 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.