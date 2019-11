FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Es war ein extrem ruhiger Handelstag. Nur gemischt ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus der EU spielten kaum eine Rolle, genauso wenig wie über den Erwartungen ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende wie nicht-verarbeitende Gewerbe aus den USA. Die Anleger konzentrierten sich auf den Fortgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China.

Die neuen Meldungen hierzu waren indes von begrenzter Aussagekraft. US-Präsident Donald Trump hob erneut hervor, dass er gute Chancen für eine Einigung sieht. Zuvor hatte der chinesische Präsident Xi Jinping betont, Peking werde "bei Bedarf zurückschlagen". Zugleich betonte er aber, dass China auch weiterhin ein vorläufiges Handelsabkommen mit den USA eingehen wolle. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 13.164 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,2 Prozent auf 3.687 nach oben.

Lagarde fordert stärkeren Beitrag der Fiskalpolitik

Keine Akzente setzte zudem die erste geldpolitischen Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde beim European Banking Congress. Lagarde kündigte eine baldige Prüfung der geldpolitischen Strategie an. Daneben forderte sie eine Vervollständigung der Wirtschafts- und Währungsunion mit einem ausgewogenen Mix von Risikoreduzierung und Risikoteilung.

Lagarde forderte eine Unterstützung der EZB-Bemühungen durch andere Politikbereiche. "Es ist klar, dass die Geldpolitik ihr Ziel schneller und mit weniger Nebenwirkungen erreichen könnte, wenn andere Politikbereiche das Wachstum ebenfalls stützen würden", sagte sie. Ein Schlüsselelement sei sicherlich die Fiskalpolitik.

Astrazeneca gewannen 1,1 Prozent an der Londoner Börse. Hintergrund war die erweiterte FDA-Zulassung von Calquence für die Behandlung von chronischer lymphatischer Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs. Die Citigroup sprach von einer positiven Überraschung. Die Zulassung sei drei Monate früher als erwartet erfolgt. Bryan Garnier stuft die Aktie auf Kaufen von Neutral hoch.

Henkel soll laut einer Kreise-Meldung von Reuters Interesse an Kosmetikmarken von Coty haben. "Die Story ist nicht neu", sagte ein Aktienhändler. Die Henkel-Aktie notierte kaum verändert. Gut im Markt lagen Fresenius mit einem Plus von 1,3 Prozent, die Aktie setzte die jüngste Erholungsbewegung fort. Ähnlich Daimler, die mit einem Plus von 2 Prozent an die jüngste Stärke anknüpften. Infineon wurden ohne Neuigkeiten um 1,6 Prozent fester gehandelt.

Playtech nach Zahlen unter Druck

Playtech gaben in London um 2,5 Prozent nach. Die Softwareschmiede für Spielesoftware hat die Gewinnerwartungen der Analysten leicht eingefangen und geht davon aus, dass das operative Ergebnis leicht unterhalb des Konsens ausfallen wird.

Nach Geschäftszahlen ging es für MBB um 0,1 Prozent nach oben. Die Deag Deutsche Entertainment setzte nach einem erwartet guten dritten Quartal auf einen Schlussspurt. Das vierte Quartal sei geprägt von einer hohen Veranstaltungsdichte und intensiven Vorverkäufen für Events im Jahr 2020, so das Unternehmen. Nach zuletzt guter Aktienentwicklung gab das Papier um 0,2 Prozent nach.

.=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.687,32 +7,66 +0,2% +22,9% . Stoxx-50 3.322,09 +10,61 +0,3% +20,4% . Stoxx-600 403,98 +1,76 +0,4% +19,6% Frankfurt XETRA-DAX 13.163,88 +26,18 +0,2% +24,7% London FTSE-100 London 7.326,81 +88,26 +1,2% +7,6% Paris CAC-40 Paris 5.893,13 +11,92 +0,2% +24,6% Amsterdam AEX Amsterdam 592,71 +2,86 +0,5% +21,5% Athen ATHEX-20 Athen 2.230,21 +28,37 +1,3% +38,7% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.878,93 +5,01 +0,1% +19,6% Budapest BUX Budapest 44.053,95 +399,58 +0,9% +12,6% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.065,76 +7,77 +0,2% +10,3% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 131.346,76 -365,25 -0,3% +14,9% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.082,59 +9,74 +0,9% +21,4% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.172,76 +7,79 +0,2% +9,5% Madrid IBEX-35 Madrid 9.254,70 +40,70 +0,4% +8,4% Mailand FTSE-MIB Mailand 23.259,80 -19,98 -0,1% +27,0% Moskau RTS Moskau 1.455,42 +0,68 +0,0% +36,5% Oslo OBX Oslo 832,12 +9,51 +1,2% +12,5% Prag PX Prag 1.081,90 +8,21 +0,8% +9,7% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.724,19 +4,08 +0,2% +22,4% Warschau WIG-20 Warschau 2.188,24 +8,71 +0,4% -3,9% Wien ATX Wien 3.174,57 +26,08 +0,8% +14,4% Zürich SMI Zuerich 10.369,44 +31,09 +0,3% +23,0% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1028 -0,31% 1,1068 1,1068 -3,8% EUR/JPY 119,86 -0,25% 120,18 120,18 -4,7% EUR/CHF 1,0994 +0,09% 1,0996 1,0982 -2,3% EUR/GBP 0,8596 +0,30% 0,8570 0,8578 -4,5% USD/JPY 108,69 +0,06% 108,58 108,59 -0,9% GBP/USD 1,2829 -0,61% 1,2915 1,2902 +0,5% USD/CNH (Offshore) 7,0452 +0,17% 7,0383 7,0296 +2,6% Bitcoin BTC/USD 7.131,26 -6,29% 7.495,76 7.601,51 +91,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,85 58,58 -1,2% -0,73 +19,3% Brent/ICE 63,44 63,97 -0,8% -0,53 +14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.463,28 1.464,69 -0,1% -1,41 +14,1% Silber (Spot) 17,03 17,12 -0,5% -0,09 +9,9% Platin (Spot) 887,32 915,01 -3,0% -27,69 +11,4% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,6% +0,02 -0,2% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 12:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.