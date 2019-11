NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich zum Ende der Woche mit leichten Bewegungen nach oben und unten. Das anhaltende Hin und Her im US-chinesischen Handelsstreit verunsichert die Anleger weiterhin. Vorgelegte Konjunkturdaten fielen indessen etwas besser aus als erwartet.

Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,3 Prozent auf 27.846 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,1 Prozent, während sich der Nasdaq-Composite kaum verändert zeigt.

Nach einer Einladung von Chinas Vizeministerpräsident Liu He könnten neue Gespräche anscheinend noch vor Thanksgiving am Donnerstag stattfinden, hieß es zuletzt. Allerdings wurde aus Peking wohl auch eine Warnung hinterhergeschoben. Laut Berichten soll Staatspräsident Xi Jinping zwar weiter an einer Einigung mit den USA interessiert sein, er scheue sich aber nicht davor zurück, gegebenenfalls auch "zurückzuschlagen".

Derweil hat US-Präsident Donald Trump in einem Interview gesagt, dass ein Abkommen "potenziell sehr nahe" sei. "Wir haben eine sehr gute Gelegenheit, einen Deal zu machen", so Trump in einem Telefon-Interview mit dem Fernsehsender Fox.

Konjunkturseitig standen die Markit-Einkaufsmanagerindizes sowie das Michigan-Verbrauchervertrauen auf der Agenda. Den Daten von Markit zufolge hat sich die US-Wirtschaft im November stärker beschleunigt als erwartet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,9 von 50,9 Punkten im Vormonat. Die Indexentwicklung verstärke den Eindruck, dass das Schlimmste der jüngsten Konjunkturschwäche vorüber sei, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der Sammelindex habe im November so stark wie seit Juli nicht mehr zugelegt.

Auch die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 96,8 von 95,5 Ende Oktober. Ökonomen hatten mit einen Stand von 95,5 gerechnet.

Tesla mit neuem Modell schwach

Bei den Einzelwerten stehen Tesla im Blick. Der Elektroautobauer hat sein jüngstes Modell präsentiert: Der Pickup-Truck soll einen Startpreis ab 39.900 Dollar haben. Die Aktie verliert 6,1 Prozent.

Microsoft teilte mit, dass sie von einer schwarzen Liste der USA genommen wurde und Software für den "Massenmarkt" an Chinas Huawei verkaufen darf. Die Aktie gibt die Gewinne aus dem frühen Handel jedoch wieder ab und notiert aktuell 0,1 Prozent leichter.

Gegen Ende der Berichtsperiode zum dritten Quartal haben vor allem Einzelhandelsunternehmen ihre Zahlen ausgewiesen, so Gap, Nordstrom und Williams-Sonoma. Gap steigen um 3,2 Prozent. Der Modeeinzelhändler hatte die zuvor gesenkten Prognosen für die dritte Periode übertroffen. Nordstrom verteuern sich mit einer Verbesserung der Bruttomarge um 11,1 Prozent.

Williams-Sonoma fallen um 2,4 Prozent, nachdem das Unternehmen gesunkene Gewinne bei gestiegenen Erlösen berichtet hatte. Analysten hatten im Konsens einen Tick schlechtere Zahlen prognostiziert. Die Aktie ist aber seit Jahresbeginn um 36 Prozent gestiegen, während der S&P-500 nur ein Plus von 24 Prozent schaffte.

Pfund leichter

Am Devisenmarkt baut das Pfund die jüngsten Verluste weiter aus, nachdem die britischen Einkaufsmanagerindizes schwach ausgefallen sind. Übergeordnet lastet die Sorge, dass Premier Boris Johnson und sein Brexit-Deal bei den Dezemberwahlen keine ausreichende Mehrheit bekommen werden. Das Pfund fällt auf 1,2833 Dollar nach einem Stand von über 1,29 am späten Donnerstag. Der Euro gibt mit den guten US-Konjunkturdaten zum Dollar nach auf 1,1028 gegenüber 1,1068 am Vortag.

Der Goldpreis kommt mit den besser ausgefallenen Daten zur US-Wirtschaftsentwicklung vom Tageshoch zurück. Gestützt wurde er zuvor durch die Kommentare des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Auch Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde halfen etwas. Sie hat die Regierungen der Eurozone aufgefordert, die Wirtschaft zu stützen. Die Feinunze gibt 0,1 Prozent nach auf 1.463 Dollar bei einem Tageshoch von 1.473 Dollar.

US-Anleihen sind aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten weiter gesucht. Die Zehnjahresrendite verliert mit steigenden Kursen 1,0 Basispunkte auf 1,76 Prozent.

Die Ölpreise geben nach, nachdem sie am Vortag von einem Bericht gestützt wurden, demzufolge die Opec auf ihrem Dezember-Treffen wahrscheinlich die Produktionsbegrenzungen bis Mitte 2020 verlängern wird. Analysten hegen jedoch Zweifel, ob dies ausreichen wird, um ein mögliches globales Überangebot aufzufangen angesichts neuer Förderprojekte in Guyana und anderen Ländern. Das Fass der Sorte WTI verliert 1,3 Prozent auf 57,80 Dollar, Brent gibt 0,8 Prozent nach auf 63,43 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.845,99 0,29 79,70 19,37 S&P-500 3.107,90 0,14 4,36 23,98 Nasdaq-Comp. 8.504,48 -0,02 -1,73 28,17 Nasdaq-100 8.259,12 -0,08 -6,50 30,48 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 1,7 1,61 42,1 5 Jahre 1,62 0,5 1,62 -30,0 7 Jahre 1,70 -0,5 1,71 -54,6 10 Jahre 1,76 -1,0 1,77 -68,1 30 Jahre 2,21 -1,8 2,23 -85,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1028 -0,31% 1,1068 1,1068 -3,8% EUR/JPY 119,85 -0,25% 120,18 120,18 -4,7% EUR/CHF 1,0995 +0,09% 1,0996 1,0982 -2,3% EUR/GBP 0,8594 +0,27% 0,8570 0,8578 -4,5% USD/JPY 108,68 +0,05% 108,58 108,59 -0,9% GBP/USD 1,2833 -0,58% 1,2915 1,2902 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,0433 +0,14% 7,0383 7,0296 +2,5% Bitcoin BTC/USD 7.157,76 -5,94% 7.495,76 7.601,51 +92,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,80 58,58 -1,3% -0,78 +19,2% Brent/ICE 63,43 63,97 -0,8% -0,54 +14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.462,66 1.464,69 -0,1% -2,03 +14,0% Silber (Spot) 17,03 17,12 -0,5% -0,09 +9,9% Platin (Spot) 889,26 915,01 -2,8% -25,75 +11,7% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,8% +0,02 -0,1% ===

