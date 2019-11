Gesamtwirkungsgrad von mehr als 92 und höchste Betriebsflexibilität

Wichtiger Baustein der dezentralen Energieversorgung in Schleswig-Holstein

Hervorragende Ergänzung von Wind- und Sonnenenergie

Jenbacher Gasmotorentechnologie von INNIO: ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Energiewende

In Deutschland stammen bereits mehr als 40% des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien. Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Energiepolitik haben der Energieversorger HanseWerk Natur GmbH und der Gasmotorenhersteller INNIO Jenbacher* heute bekannt gegeben, dass am Heizwerksstandort Wahlstedt, Segeberg, in Schleswig-Holstein ein weiteres "grünes" Erdgas-Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen wurde.

(left to right) Carlos Lange, Matthias Bonse, Dr. Gerta Gerdes-Stolzke and Horst Kornelius formally commission the new CHP plant in Wahlstedt, Segeberg, in Schleswig-Holstein. Copyright: HanseWerk Natur

Mit der Inbetriebnahme des neuen erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerks mit einer Leistung von 4,5 Megawatt (MW) steigt die elektrische Gesamtleistung des Kraftwerks Wahlstedt auf bis zu 7 MW. Damit können im Kreis Segeberg mehr als 10.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Darüber hinaus wird die im Heizkraftwerk gewonnene Abwärme in das Fernwärmenetz der Region eingespeist und 2.300 Wohnhäuser und Gewerbebetriebe mit Wärme und Warmwasser versorgt.

"Der Gesamtwirkungsgrad des neuen erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerks von mehr als 92% und seine enormen Flexibilität im Betrieb tragen zu einer höheren Versorgungssicherheit in Wahlstedt bei. Damit ist die Anlage ein weiterer wertvoller Baustein der dezentralen Energieversorgung für das Land Schleswig-Holstein", erklärte Dr. Gerta Gerdes-Stolzke, Geschäftsführerin der HanseWerk Natur GmbH, bei der Inbetriebnahme.

In Wahlstedt sind bereits zwei Jenbacher Biogas-BHKW sowie eine Biomethan-KWK-Anlage im Einsatz. Mit der Inbetriebnahme des neuen Gasmotors Jenbacher J624 zu Beginn der neuen Heizperiode kann auf einen im Einsatz befindlichen Kessel verzichtet werden. Darüber hinaus ermöglicht die kurze Startzeit des J624-Motors von unter fünf Minuten eine schnelle und flexible Abdeckung von Bedarfsspitzen. Für HanseWerk Natur bedeutet die Investition eine Steigerung der betrieblichen Effizienz des Kraftwerks bei gleichzeitiger Reduzierung der Kohlendioxidemissionen.

Carlos Lange, President und CEO von INNIO, sagte: "Mit unserer Jenbacher Gasmotoren-Technologie leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Dank der hohen Betriebsflexibilität ergänzen unsere Motoren auf hervorragende Weise die volatile Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie. Darüber hinaus werden mehr als 55 unserer derzeit installierten KWK-Anlagen in Deutschland mit erneuerbaren Gasen wie Biogas und Biomethan betrieben."

Das neue Blockheizkraftwerk in Wahlstedt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der mehr als 20-jährigen Zusammenarbeit zwischen dem norddeutschen Energieversorger und INNIO Jenbacher. Mehr als 70 klimaschonende Jenbacher Gasmotoren stehen in den Kraftwerken von HanseWerk Natur nun in Betrieb. Zudem wurde HanseWerk Natur im Jahr 2011 zertifizierter Servicepartner für Jenbacher Gasmotoren von INNIO und stellt damit seine Kompetenz in diesem Technologiebereich unter Beweis.

Über die HanseWerk Natur GmbH

Die HanseWerk Natur GmbH ist einer der größten regionalen Anbieter von Wärme und dezentralen Energielösungen in Norddeutschland. Die Nah- und Fernwärmenetze des Unternehmens erreichen eine Länge von über 800 Kilometern. Mit 1.200 Wärmeverbundnetzen, Heizanlagen sowie Blockheizkraftwerken versorgt HanseWerk Natur mehrere zehntausend Privat- und Gewerbekunden sowie öffentliche Einrichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Energiekonzepte und hochmoderne Anlagentechnik für einen optimierten Energieeinsatz, der die Emissionen senkt und die Umwelt entlastet. HanseWerk Natur betreibt überdies mehrere hocheffiziente Blockheizkraftwerke und ein virtuelles Kraftwerk zur Erzeugung von Regelenergie. Zudem übernimmt das Unternehmen überschüssige Wärme in seine Netze, um sie dort für Kunden zu speichern.

Über INNIO

INNIO ist ein führender Lösungsanbieter von Gasmotoren, Energieanlagen, einer digitalen Plattform sowie ergänzender Dienstleistungen im Bereich Energieerzeugung und Gasverdichtung nahe am Verbraucher. Mit den Jenbacher und Waukesha Produktmarken verschiebt INNIO die Grenzen des Möglichen und blickt mutig in die Zukunft. Unser breit gefächertes Portfolio aus zuverlässigen, wirtschaftlichen und langlebigen Industrie-Gasmotoren erfüllt im Leistungsbereich zwischen 200 kW und 10 MW die Anforderungen verschiedenster Wirtschaftszweige. Weltweit können wir die mehr als 50.000 bisher von uns ausgelieferten Gasmotoren über ihre gesamte Nutzungsdauer betreuen. Unterstützt durch ein breites Netzwerk an Serviceanbietern ist INNIO in mehr als 100 Ländern vertreten und kann umgehend auf Ihren Servicebedarf reagieren.

Die Unternehmenszentrale befindet sich in Jenbach (Österreich), weitere Hauptbetriebsstätten liegen in Welland (Ontario, Kanada) sowie in Waukesha (Wisconsin, USA). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.innio.com. Folgen Sie INNIO auf Twitter und LinkedIn.

