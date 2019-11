Berlin (ots) - Im Rahmen seines traditionellen Jahrestreffens vergibt der Business Angels Club Berlin-Brandenburg (BACB) am 22. November den begehrten BACB Unternehmerpreis.Ausgezeichnet werden in diesem Jahr die Gründer der AMMEVA GmbH, Dr. med. Franz Koettnitz, Burkhard Rülicke und Angelika Rülicke. Fünf Business Angels unterstützen die Gründer der AMMEVA GmbH mit ihrer Expertise & Kapital in zwei Finanzierungsrunden."Die AMMEVA GmbH verbessert die Ernährungssituation von Frühgeborenen deutlich: Sie stellt aus Muttermilch ein Konzentrat in Pulverform her, das ausschließlich an Frühchenstationen geht. Und zwar per Post, ohne Kühlkette, denn dieses reine Frauenmilchpulver kann sehr lange bei Zimmertemperatur bevorratet werden. Es ist herkömmlichen Milchpräparaten weit überlegen. Zu früh geborene Säuglinge erhalten das Beste, was sie zum gesunden Wachsen brauchen: reine Muttermilch. Gespendet von stillenden Müttern, die mehr Milch haben, als ihr eigenes Baby verbrauchen kann." so CEO und Gründer Burkhard Rülicke.Das Jahrestreffen des BACB findet in diesem Jahr in der Villa der Weberbank in Berlin statt. Der Vorstandsvorsitzende des Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V. Hans-Joachim Schwenke begrüßt an diesem Abend hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft, u.a. Herr Dr. Matthias Kollatz, Senator für Finanzen in Berlin. Er spricht die Keynote des Abends. Sowie Prof. Dr. Ch. Fusch, Chefarzt des Klinikums in Nürnberg. Er hält die Laudatio."Die Weberbank ist ein langjähriger Begleiter und Förderer des Business Angels Club Berlin Brandenburg e.V. Unser gemeinsames Ziel ist die Unterstützung von Startups in der Frühphase ihrer Entwicklung durch die Zurverfügungstellung von Netzwerken, Know-how und Kapital. Der diesjährige Preisträger ist ein Beispiel für das erfolgreiche Zusammenwirken von Startup und Business Angels", so Hans-Joachim Schwenke.Pressekontakt:Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V. www.bacb.dePressekontakt: Jesse Hartinger E-Mail: j.hartinger@bacb.de,berlin@bacb.deOriginal-Content von: Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113462/4448125