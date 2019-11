Microsofts Minecraft Earth, ein Augmented-Reality-Spiel in der Tradition von Pokemon Go, ist ab sofort auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich als Early-Access-Version spielbar. Minecraft Earth kann nun von jedermann unter iOS und Android ausprobiert werden. Bislang hatte Microsoft nur kontrollierte Benutzergruppen ins Spiel gelassen, um die Technik zu testen. Nun will der Hersteller schrittweise weitere Märkte in die offene Beta bringen, bis zum Jahresende global Minecraft Earth gespielt werden können soll. Augmented Reality um Klötzchen-Grafik erweitert Freunden von ...

