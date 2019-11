DAX: Handelsstreit zwischen China und den USA dominiert das Marktgeschehen

Im frühen Handel hatte es noch so ausgesehen, als sollte der DAX endlich durchstarten. Allerdings kehrte am heutigen Freitag relativ schnell Ernüchterung ein, so dass die Rekordjagd erneut verschoben werden muss.

Das war heute los. Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem es nicht irgendwelche Neuigkeiten zum Handelsstreit zwischen China und den USA gibt. Gestern hatte noch der Bericht des "Wall Street Journal" für Erleichterung am Markt gesorgt, wonach der chinesische Vizepremier Liu He eine US-Delegation für weitere Verhandlungen nach Peking eingeladen hatte. Heute hieß es im "Wall Street Journal" jedoch, dass man unter den US-Verhandlungsführern zögern würde, die Reise anzutreten, so lange es keine klaren Signale aus Peking für Zugeständnisse in wichtigen Streitfragen geben würde.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte heute unter anderem Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Die Aktie des Gesundheitskonzerns verbuchte einen Kurszuwachs von 1,3 Prozent. Dabei stand vor allem der Ausbruchsversuch aus der zuletzt beobachtete Seitwärtsbewegung im Fokus.

