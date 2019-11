The following instrument on XETRA has the last trading day on 22.11.2019

Das folgende Instrument in XETRA hat den letzten Handelstag am 22.11.2019



ISIN Name

AT0000818802 DO & CO AG

CH0010570767 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

CH0012032048 Roche Holding AG

DE000A255G36 Gerry Weber International AG