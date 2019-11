The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2019



ISIN Name



AU000000BAU9 BAUXITE RESOURCES LTD

AU000000EAR9 ECHO RESOURCES LTD

GB00B1FP8915 BBA AVIATION PLC LS-,2976

MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01

US16950M1071 CHINACACHE INTL HL.ADR/16

US25065D1000 DESTINATION MATERN.DL-,01