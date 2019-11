Der von der rot-rot-grünen Landesregierung geplante Mietendeckel kommt bei der Mehrheit der Berliner gut an. Nach einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag von RBB und "Berliner Morgenpost" begrüßen mehr als 70 Prozent der Befragten das Vorhaben, die Mieten fünf Jahre lang einzufrieren und Miet-Obergrenzen einzuführen. Allerdings rechnen 61 Prozent der Befragten damit, dass mit Einführung des Mietendeckels weniger in die Instandhaltung von Wohnungen investiert wird. Lediglich 29 Prozent gehen davon aus, dass durch das Gesetz die Mieten langfristig sinken.

Klar abgelehnt wurde dagegen der Vorstoß, große private Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen. 61 Prozent der Befragten sind gegen diese Forderung einer Bürgerinitiative. Einzig unter den Anhängern der Linkspartei war eine Mehrheit (54 Prozent) für Enteignungen.

Für den Berlin Trend wurden von infratest dimap gut 1000 Personen vom 11. bis 16. November befragt./iy/DP/he

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0271 2019-11-22/20:39