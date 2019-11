elumeo SE: elumeo schließt Standort in Rom DGAP-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung elumeo SE: elumeo schließt Standort in Rom 22.11.2019 / 21:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR elumeo SE: elumeo schließt Standort in Rom Berlin, 22.11.2019 ISIN: DE000A11Q059 WKN A11Q05 Börsenkürzel: ELB LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74 Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Am 22.11.2019 hat der Verwaltungsrat der elumeo SE beschlossen den Standort in Rom zu schließen und den italienischen Markt analog zu den anderen europäischen Märkten in Zukunft von Berlin aus zu betreuen. Leider war es im Zuge der bereits bekanntgegebenen Reduktion der Sendezeiten von 15 auf 5 Stunden täglich nicht möglich eine Übereinkunft über den hieraus resultierenden Kostenabbau zu erzielen. Daher hatte der Verwaltungsrat der elumeo SE keine Alternative als die unmittelbare Schließung des Standortes zu beschließen. Die elumeo SE erwartet in der momentanen Berichtsstruktur keine wesentlichen Auswirkungen auf das Konzernergebnis des Jahres 2019. Zugleich werden die möglichen Auswirkungen auf das Konzernberichtswesen durch eine Umgliederung des Standortes in den aufgegebenen Geschäftsbereich nach IFRS 5 geprüft. Die genauen Effekte werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschluss 2019 ermittelt. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegend in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ganz überwiegend über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa einen Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Mitteilende Person beim Emittenten; elumeo SE Geschäftsführender Direktor (Finanzen) Bernd Fischer Kontakt: elumeo SE Bernd Fischer, Geschäftsführender Direktor (CFO) Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com http://www.elumeo.com Kontakt: Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO). --------------------------------------------------------------------------- 22.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 69 59 79-0 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: info@elumeo.com Internet: www.elumeo.com ISIN: DE000A11Q059 WKN: A11Q05 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 920257 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 920257 22.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A11Q059 AXC0275 2019-11-22/21:14