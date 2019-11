Unter der Bezeichnung UX 300e stellt Lexus das erste eigene Elektroauto vor. Dabei handelt es sich um einen optisch konventionellen SUV, der bislang schon als Hybrid und als Verbrenner erhältlich war. Auf der heute gestarteten Guangzhou Motor Show in China hat Lexus den Einstieg in den Markt mit batterieelektrischen Fahrzeugen gewagt, dabei aber nur wenige Fakten präsentiert. So soll der neue E-SUV Lexus UX 300e mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 54,3 Kilowattstunden ausgestattet sein, die an Ladestationen mit bis zu 50 Kilowatt geladen werden kann. 400 Kilometer weit ...

