Elektriker aus den USA, Kanada, China und Australien kämpfen um den Titel "World's Best Electrician" sowie Preisgelder und Sachgeschenke im Wert von über 600.000 US-Dollar.

SYCAMORE, Ill., Nov. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum Abschluss der vierten IDEAL National Championship hat IDEAL Electrical am 9. November in Disneys Coronado Springs Resort in Lake Buena Vista, Florida, erstmals auch einen "International Champion" gekürt. Tom Matic aus Melbourne, Australien, nahm den Titel "World's Best Electrician" und einen brandneuen Pick-up RAM 1500 entgegen, nachdem er sich gegen professionelle Elektriker aus den USA, Kanada und China durchsetzen konnte. Die Wettkämpfer mussten in einem intensiven einstündigen Wettbewerb vier Herausforderungen bewältigen, wobei eine die spezifischen elektrischen Installationsverfahren der einzelnen Länder betraf.



Der erste internationale Wettbewerb fand im Anschluss an die drei Wettbewerbstage statt, in denen die Kandidaten in unterschiedlichen Kategorien für Profis, Studenten/Auszubildende, Handwerksbetriebe und Berufsschulen gegeneinander angetreten sind. Freunde und Familien kamen in die Arena, um die 162 Wettbewerber aus den USA und Kanada sowie die nationalen Champions der Profi-Kategorie aus Australien und China anzufeuern. Der Champion aus Mexiko nahm dieses Jahr als Gast teil, beim Championship Weekend 2020 wird Mexiko jedoch voraussichtlich antreten.

Die IDEAL National Championship würdigt das Elektrohandwerk

IDEAL Electrical hat die IDEAL National (U.S.) Championship vor vier Jahren ins Leben gerufen, um die Fachkompetenz und Professionalität von Elektrikern in unserer Zeit zu würdigen. "In den USA steht uns in den nächsten Jahren ein beträchtlicher Mangel an Elektrikern bevor, das US-Ministerium für Arbeit rechnet mit 60.000 bis zum Jahr 2026. Daher wollten wir eine Möglichkeit finden, das Elektrohandwerk zu würdigen und junge Frauen und Männer für eine berufliche Laufbahn als Elektriker oder die Gründung eines Handwerksbetriebs zu begeistern", so Doug Sanford, Senior Vice President und General Manager, Non-Lighting Businesses, IDEAL INDUSTRIES, INC.

"Ich denke, wir haben die Möglichkeit und die Pflicht, deutlich zu zeigen, wie entscheidend dieses Handwerk für die Stromversorgung und die Vernetzung unserer Welt ist - das betrifft nahezu alle Lebensbereiche. Ohne Elektriker entwickeln sich Technologien nicht weiter. Gebäude funktionieren nicht ordnungsgemäß. Wohnhäuser bieten nicht den Komfort, den wir erwarten."

Der Weg zum Championship Weekend

In diesem Jahr nahmen vom 4. März bis zum 4. Oktober 2019 mehr als 58.000 Elektriker, Studenten und Auszubildende an über 1.500 Qualifikationsrunden in fünf Ländern teil. Bei diesen Runden haben die Mitbewerber ihre Problemlösungskompetenz und Geschicklichkeit unter anderem in den Bereichen Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Abschließen von Leitungen unter Beweis gestellt. Verwendet wurden IDEAL-Werkzeuge und bewertet wurden die Leistungen unter den Gesichtspunkten Verarbeitungsqualität, Sicherheit und Zeit.

Die Teamwettbewerbe wurden dieses Jahr neu in den Kategorien "School Challenge" und "Contractor Challenge" abgehalten. Damit sollen die wichtigen Beiträge von Berufsschulen und Handwerksbetrieben für die Branche sowie die Talente, die sie jeweils hervorbringen, gewürdigt werden. Es gab spezielle neue Preise für diese Teilnehmergruppen, darunter ein Transporter RAM ProMaster mit individuellem Firmenlogo, Stipendien und IDEALcash. "Die Teamwettbewerbe sind immer ein spannender Teil des Wochenendes", so Sanford. "Man sieht, wie die jeweiligen Stärken der einzelnen Teammitglieder zum Tragen kommen und wie die Teams unter Druck zur Höchstform auflaufen."

Gewinner und Preise der IDEAL National Championship 2019

"Wir erleben jedes Jahr, dass der Wettbewerb ein neues Level erreicht", schwärmt Sanford. "Sowohl die Profis als auch die Studenten/Auszubildenden kamen zum diesjährigen Championship Weekend, um das handwerkliche und fachliche Können unter Beweis zu stellen, das einen erstklassigen Elektriker ausmacht."

Greg Anliker, zweimaliger "Professional Individual Champion" und zweimaliger "Professional Team Champion", hat bewiesen, dass er nach wie vor ganz oben mit dabei ist, und nahm seinen dritten Titel als "Professional Individual Champion" und 75.000 US-Dollar mit nach Hause. Jordan Finfrock von Flatwoods, KY, erhielt in der Kategorie für als Einzelperson teilnehmende Studenten/Auszubildende den ersten Platz und ein Preisgeld von 30.000 US-Dollar.

Clay Noga und Keith Runkle von Kellenberger Electric (Kellenberger 2) erzielten den ersten Platz bei der "Contractor Challenge". Die beiden Teamkollegen teilen sich das Preisgeld von 40.000 US-Dollar, zusätzlich zu 20.000 US-Dollar in IDEALcash, einem Transporter RAMProMaster mit individuellem Firmenlogo sowie einem lokalen Marketing-Supportpaket.

Angela Bissonnette-Penna und Jacob Thoennes vom Minneapolis JATC erhielten den ersten Platz bei der "School Challenge" Nordamerika. Angela, dieses Jahr die einzige weibliche Teilnehmerin, und Jacob teilen sich 20.000 US-Dollar und erhielten zudem 10.000 US-Dollar in IDEALcash für ihre Berufsschule, fünf Stipendien für das erste Jahr sowie fünf vollständige Werkzeugsets für die Stipendiengewinner.

Die vollständige Liste der Gewinner und Preise lautet wie folgt:

Internationaler Profi-Wettbewerb

1. Platz - Tom Matic, Melbourne, Victoria, Australien Preis: Pick-up RAM 1500



Professionelle Elektriker, die als Einzelperson teilnehmen - Nordamerika:

1. Platz - Greg Anliker, Elgin, IL Preis: 75.000 US-Dollar

2. Platz- Seth Agnew, Linn Creek, MO Preis: 25.000 US-Dollar

3. Platz - Clay Noga, Somonauk, IL Preis: 10.000 US-Dollar



"Contractor Challenge" Nordamerika:

1 Platz - Kellenberger Electric (Kellenberger 2) - Clay Noga, Somonauk, IL | Keith Runkle, Bolingbrook, IL Preis: 40.000 US-Dollar (aufgeteilt auf die Teamkollegen), 20.000 US-Dollar in IDEALcash für den Handwerksbetrieb und einen Transporter RAM ProMaster mit individuellem Firmenlogo sowie ein lokales Marketing-Supportpaket



Studenten/Auszubildende, die als Einzelperson teilnehmen - Nordamerika:

1. Platz - Jordan Finfrock, Flatwoods, KY Preis: 30.000 US-Dollar

2. Platz - Benjamin Budd, Potsdam, NY Preis: 20.000 US-Dollar

3. Platz - Marty Evans, Cannon Falls, MN Preis: 10.000 US-Dollar



"School Challenge" Nordamerika:

1. Platz - Minneapolis JATC - Angela Bissonnette-Penna, Hugo, MN, und Jacob Thoennes, Lino Lakes, MN Preis: 20.000 US-Dollar (aufgeteilt auf die Teamkollegen), 10.000 US-Dollar in IDEALcash für die Berufsschule und fünf Stipendien für das erste Jahr sowie fünf vollständige Werkzeugsets für die Stipendiengewinner



Am Ende des Wochenendes gab IDEAL bekannt, dass das Championship Weekend 2020 im Music City Center in Nashville, Tennessee, stattfinden wird.

Um sich für Qualifizierungsrunden in Ihrer Nähe für 2020 anzumelden, besuchen Sie IDEALnationals.com . Die Qualifikationsrunden beginnen im Frühjahr 2020. Fotos und Videos des diesjährigen Wettbewerbs finden Sie auf unserer Facebook-Seite: facebook.com/IDEALindustries .

