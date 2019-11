Einer der aktuell meist diskutieren Unternehmen am Markt ist die Evotec AG (ISIN: DE0005664809). Wir durften Herrn Dr. Werner Lanthaler, CEO der Evotec AG zu den aktuellen Entwicklungen und zur Zukunft des Unternehmens in einem Exklusivinterview eininge Fragen stellen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen können für ein Interview. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Mein Name ist Werner Lanthaler, ich arbeite seit 10 Jahren für Evotec. Sie sind derzeit ganz schön im Stress oder? Wir denken da an die diversen Kapitalmarktveranstaltungen, die ja zum "normalen" Geschäft hinzukommen. Als börsennotiertes ...

