Sensationsnews nach Börsenschluss - ab Montag beginnt die Übernahmeschlacht!

Kurz nach Börsenschluss am späten Freitagabend, ließ unser Gold Top-Pick Meguma Gold (WKN A2JNEA) die Bombe des Jahres im Goldsektor platzen. Man konnte sich einige strategisch wichtige Claims sichern, die an die Touquoy-Goldmine von St. Barbara Ltd angrenzen (welche vor wenigen Monaten für 800 Mio. CAD übernommen wurde). Die wahre Sensation an dieser News wollen wir ihnen gerne genauer näher bringen, denn sie birgt genug Stoff, für eine unserer Ansicht nach schnelle Übernahme von Meguma Gold (WKN A2JNEA) .

In Kanada brodelt die Gerüchteküche gewaltig, man glaubt, dass St. Barbara (WKN 851747) die Claims versehentlich nicht verlängert hat. Dies erscheint im ersten Moment nicht vorstellbar, hat sich aber in der Vergangenheit, gerade in Kanada des Öfteren zu getragen und endete in einigen Fällen mit einer zwangsweisen Übernahme zu einem vielfach höheren Kurs. Denn die Claims waren für St. Barbara von großer strategischer und zentraler Bedeutung bei dessen Übernahme vor wenigen Monaten, da sich die produzierende Mine in unmittelbarer Nähe befindet. Die Karte zeigt eindrucksvoll, welches Meisterstück Meguma Gold (WKN A2JNEA) gelungen ist (neue Claims orange). Diese Unachtsamkeit kann St. Barbara im schlimmsten Fall mehrere 100 Mio. Dollar kosten.

Da die News erst am Freitag nach Börsenschluss veröffentlicht wurde, kursieren derweil verschiedene Gerüchte. Vorstellbar wäre, die direkte Aufnahme von Verhandlungen zu einem Joint-Venture oder sogar die gesamte Übernahme von Meguma, noch an diesem Wochenende. Denn eine solch gewaltige News an einem späten Freitagabend zu platzieren ist äußerst selten und könnte für anstehende Verhandlungen sprechen. Wir erwarten daher am frühen Montagmorgen einen gewaltigen Kursanstieg an den deutschen Börsen, denn diese werden nach den Sensationsnews als erste den Handel wieder aufnehmen. Daher haben deutsche Börsianer einen gewaltigen Zeitvorteil, sich noch vor dem explosionsartigen Anstieg am Montagnachmittag zur Eröffnung der kanadischen Börse zu positionieren.

Geduldige Atlantic Gold Aktionäre (WKN A12AEZ) wurden im Juni mit hervorragenden News belohnt. Die deutlich größere St Barbara (WKN 851747) schluckte Atlantic Gold für mehr als 800 Mio. CAD. Realistisch gesehen konnten Anleger zu einem damaligen Kurs von durchschnittlich 0,15 CAD bei Atlantic Gold (WKN A12AEZ) einsteigen, also in etwa auf dem Niveau auf dem sich Meguma Gold (WKN A2JNEA) derzeit befindet. Der Übernahmekurs lag bei 2,90 CAD, also ein sattes Plus von über 1.800%. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein kleines Vermögen von über 180.000 EUR.

Unser Top-Pick Meguma Gold (WKN A2JNEA) hat derzeit eine geradezu winzige Marktkapitalisierung von 7 Mio. Dollar (bei 3,5 Mio. Dollar Cash in der Kasse) und besitzt nahezu das komplette Areal rund um die gerade für 800 Mio. Dollar übernommene Atlantic Gold.

Die Details zu den erworbenen Claims

Die jüngst erworbenen Claims sind eine Ergänzung zwischen dem bestehenden Projektgebiet Touquoy West des Unternehmens, das im Westen an St. Barbaras Goldmine Touquoy angrenzt und seinen umfangreichen Landflächen in der Umgebung der Goldlagerstätte Beaver Dam des Unternehmens. Beide Goldlagerstätten befinden sich in einem allgemein breiten vererzten/tektonischen Korridor und waren für die Übernahme von Atlantic Gold durch St. Barbara im Jahr 2019 für 722 Mio. Dollar von zentraler Bedeutung.

Theo Van der Linde, President von MegumaGold, erklärte:

"Wir sind sehr begeistert davon, dass wir diese Landflächen sofort erwerben konnten, als sie verfügbar wurden, da ihre strategische Lage innerhalb/neben St. Barbaras Moose River Corridor dem Unternehmen eine neue Explorationsmöglichkeit gibt, die ungefähr 4,2 km nordöstlich der Goldmine Touquoy beginnt. Das Unternehmen ist bereit, durch diese und andere strategische ausgedehnte Landflächen sowie die laufenden Arbeitsprogramme kurz- und langfristige Werte zu schaffen."

Goldanomalie setzt sich fort - Nachbar zuvor für 800 Mio. Dollar übernommen!

Erste Analyseergebnisse aus einem Bodengeochemie-Programm vorliegen . Diese Ergebnisse haben es in sich, denn es wurden Goldanomalien entdeckt, die sich auf der Streichlänge zu der Touquoy-Goldmine von St. Barbara Ltd befinden (welche vor wenigen Monaten für 800 Mio. Dollar übernommen wurde). Dies ist eine sensationelle Entdeckung (Karte-LINK) , es zeichnet sich immer mehr ab, dass unser Top-Pick ebenfalls auf einem Millionen Goldschatz sitzt. Ein Bohrprogramm soll in Kürze angestoßen werden. Wir sind der Ansicht, dass bereits im Vorfeld der Kurs stark ansteigen wird- eine Übernahme (wie in der Nachbarschaft), halten wir ebenfalls für möglich.

Auf der Karte (LINK) ist eindrucksvoll zu sehen wie sich die Streichlänge der Goldanomalie im Verhältnis zur Position der Touquoy-Goldmine von St. Barbara Ltd. darstellt. Diese Mine befindet sich ungefähr 4 km nordöstlich von MegumaGolds 'Vorkommen, entsprechend dem Trend einer ausgeprägten Anomalie der Magnetometer-Vermessung in der Luft (Abbildung 1). Das Unternehmen interpretiert die Anomalie so, dass sie weitgehend mit dem Standort des äußerst günstigen Moose River Anticline und der damit verbundenen argillitreichen Stratigraphie zusammenfällt, die zum Teil die Lagerstätte Touquoy Gold Mine beherbergt.

54 Gramm Gold pro Tonne - aggressives Bohrprogramm geplant

Das Unternehmen wird in Kürze ein aggressives Bohrprogramm starten, und zwar genau in dem Zielbereich (Killag Projekt), in dem man bereits Anfang des Jahres einen sensationellen Treffer mit über 54 Gramm Gold pro Tonne landen konnte! Sollte Meguma Gold (WKN A2JNEA) mit ihrem Projekt ganz in der Nähe von St Barbara (WKN 851747) welches Atlantic Gold für mehr als 800 Mio. CAD übernommen hat, solch einen Treffer landen, wird der Kurs auf Anhieb mehrere 100% steigen! Eine Übernahme ist dann als sehr wahrscheinlich einzustufen!

Insider investieren zu deutlich höheren Kursen!

Des Weiteren hat uns kürzlich die Nachricht erreicht, dass das Management der Meguma Gold (WKN A2JNEA) über 500.000 Aktien am Markt nachgekauft hat . Das erstaunliche an den Insiderkäufen ist die Tatsache, dass diese zu deutlich höheren Kursen erfolgten. Es wurde bis zu 0,19 CAD je Aktie bezahlt, dies ist ein deutlicher Kursaufschlag. Sie haben daher die Möglichkeit zu günstigeren Kursen von derzeit 0,13 CAD einzusteigen - verpassen Sie den Einstieg nicht!

Dies ist ein extremer Vertrauensbeweis des Managements und ein Anzeichen dafür wie unterbewertet das Unternehmen derzeit ist. Auch wir sind vom langfristigen Erfolg des Unternehmens überzeugt und erwarten in den kommenden Wochen bedeutenden Newsflow.

Die Vielzahl an Insiderkäufen in den vergangenen Wochen, sind unserer Meinung nach auch ein Indiz dafür, dass das Management davon ausgeht äußerst positive Bohrergebnisse zu erzielen! Wir rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit einer Vielzahl von positiven Explorationsergebnissen, verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren!