Der Nasdaq 100 legte in den letzten Handelswochen und -monaten eine überaus beeindruckende Rally an den Tag und konnte auch nach unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle weiter zulegen. Zuletzt schien die Aufwärtsbewegung jedoch an Kraft und Dynamik zu verlieren. Gerät die Rally nun ins Wanken? Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß in Bezug auf den Nasdaq 100 u.a. "[…] Wie könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...