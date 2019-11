In den vergangenen Wochen haben die Aktienkurse zugelegt. Der Dax erreichte ein neues Jahreshoch. Setzt sich die Rally fort? Experten sind skeptisch.

Stolze 13.374 Punkte - damit hat der deutsche Leitindex am vergangenen Dienstag sein bisheriges Jahreshoch erreicht. Doch es währte nicht lange, noch am gleichen Tag gab der Dax seine Kursgewinne wieder ab. Und auf Wochensicht notiert der Index sogar knapp ein halbes Prozent schwächer. Ob sich die Jahresendrally fortsetzen wird? Experten sind skeptisch, denn es werden kaum neue Impulse für Kursgewinne erwartet.

Rein statistisch stehe aufgrund der bisherigen, positiven Entwicklung der Kurse ein versöhnliches Jahresende an den Aktienmärkten bevor, so Michael Bissinger, Analyst der DZ-Bank. Insgesamt gehe er in den kommenden Monaten jedoch von einem "volatilen Seitwärtsmarkt" aus, denn die Aktienkurse seien bereits gestiegen, es gebe Anzeichen, dass die Märkte "kurzfristig heiß laufen" und es komme keine neue Unterstützung von den Notenbanken.

Nach Ansicht von Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners warten die Anleger nun auf neue Signale. "Auf dem aktuellen Niveau will kaum noch jemand kaufen. Gleichzeitig haben alle Angst, zu früh zu verkaufen", sagte er.Am Freitag war der Dax mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei rund 13.163 Punkten aus dem Handel gegangen. Ähnlich entwickelte sich auch der US-amerikanische Leitindex Dow Jones. Dieser notierte zuletzt bei 27.875 Punkten.

Ruhe bei den Zentralbanken

Die Anleger warten auf Impulse, doch seitens der Geldpolitik dürfte es in den kommenden Wochen erstaunlich ruhig werden. Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank meint: "Es kommt nicht oft vor, dass der Markt auf absehbare Zeit so wenig geldpolitische ‚Action' der großen Zentralbanken erwartet." Knapp ein halber 10-Basispunkte-Schritt für die Europäische Zentralbank (EZB), rund ein 25-Basispunkte-Schritt für die US-Notenbank Fed und keine Bewegung bei der Notenbank in Japan: Mehr sei derzeit bis Ende 2020 nicht eingepreist. "Eigentlich erwartet niemand mehr, dass die Zentralbanken Impulse liefern", so Leuchtmann.

So sieht es auch BayernLB-Analyst Manuel Andersch: "Es ...

