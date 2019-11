Munsbach (www.fondscheck.de) - An den Aktienmärkten herrscht derzeit eine positive Stimmung, nachdem die Kurse ab Mitte September deutlich angestiegen sind, so die Experten von ETHENEA.Nach einem zuvor hohen Anlegerpessimismus habe sich das Sentiment zwischenzeitlich deutlich verbessert, sodass sich jetzt ein optimistisches Bild ergebe. "Da zu viel eingepreister Optimismus aber bekanntlich eher schädlich ist, dürfte die Luft für eine Weiterführung dieser Hausse in dem jetzigen Tempo dünner werden", sage Harald Berres, Senior Portfoliomanager bei ETHENEA. "Aus dem Grund gehen wir davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Nikolausrally größer ist als die einer Jahresendrallye." Denn zum Jahresende benötigten die Aktienmärkte bereits eine Konsolidierung, sonst könnte es zu einer Überhitzung kommen. "Dies würde dann wiederum eine unangenehme Korrektur im Januar zur Folge haben", so der Experte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...