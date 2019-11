Die zweite Runde der nunmehr öffentlichen Zeugenaussagen im Impeachmentverfahren (Amtsenthebungsverfahren) gegen Donald Trump sorgte diese Woche nicht nur in den USA für viel Aufsehen. Gleich an drei Tagen dominierten die Anhörungen die Einschaltquoten in den USA, wurden aber auch in vielen anderen Ländern live ausgestrahlt.Schwer belastende Aussagen von hochrangigen Diplomaten und Karrierebeamten belasteten dabei Trump erneut schwer und untergraben eine Verteidigungshaltung der Republikaner nach der anderen. Dabei wird es immer klarer, dass Trump und dessen Helfershelfer die Ukraine erpresst haben, zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzugreifen.

