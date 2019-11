IFA Hotel & Touristik AG: Abschluss eines Kaufvertrags über sämtliche Gesellschaftsanteile an der IFA Hotel Faro Maspalomas, S.A.U. auf Gran Canaria zu einem Kaufpreis von EUR 68 Mio. DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Verkauf IFA Hotel & Touristik AG: Abschluss eines Kaufvertrags über sämtliche Gesellschaftsanteile an der IFA Hotel Faro Maspalomas, S.A.U. auf Gran Canaria zu einem Kaufpreis von EUR 68 Mio. 24.11.2019 / 00:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die IFA Hotel & Touristik AG gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft IFA Canarias S.L. heute einen Kaufvertrag über sämtliche Gesellschaftsanteile an der IFA Hotel Faro Maspalomas, S.A.U. (die Gesellschaft) mit einem internationalen Investor abgeschlossen hat. Der Kaufpreis beträgt EUR 68 Mio. Der Vollzug des Kaufvertrags hängt davon ab, dass einige operative und rechtliche Bedingungen, unter anderem die kartellrechtliche Freigabe der Transaktion durch die EU-Kommission und der Abschluss der Renovierungs- und Umbauarbeiten an dem Hotel IFA Faro, vor dem 1. Januar 2021 erfüllt werden. Der zukünftige Betrieb des Hotels der Gesellschaft soll von der Lopesan Hotel Management S.L., an der die IFA Hotel & Touristik AG beteiligt ist, fortgeführt werden. Duisburg, den 24. November 2019 IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand --------------------------------------------------------------------------- 24.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.lopesan.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 920293 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 920293 24.11.2019 CET/CEST ISIN DE0006131204 AXC0001 2019-11-24/00:43