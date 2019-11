die Aktie von Hochtief befindet sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal. Am 12. November wurde mit 115,90 Euro das bisherige Verlaufshoch innerhalb dieses Trendkanals erreicht. In der Folge drehte das Papier an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten ab. Die Aktie befindet sich seitdem in einer normalen Abwärtskorrektur, aber weiterhin im übergeordneten Aufwärtstrend.

Diese Abwärtskorrektur könnte sich noch bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei aktuell 106,50 Euro ausdehnen. Im unteren Bereich sollte die Aktie ihre Korrektur beenden und wieder nach oben abdrehen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung im unteren Bereich zwischen 108,50 Euro und 106,50 Euro an. Das Kursziel wäre im oberen Trendkanalbereich um 119 Euro zu sehen.

Der Stopp könnte unterhalb des Trendkanals sowie unter dem vorherigen Verlaufstief vom 10. Oktober bei 101 Euro platziert werden und bietet sich somit im Bereich von 99,50 Euro an. Der Stopp sollte dann nach dem Auslaufen der Korrektur und einer wieder steigenden Aktie zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Prognose für 2019 bestätigt

Hochtief erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 6,74 Mrd. (Vorjahr: 6,20 Mrd.), einen Auftragseingang von 7,06 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,35 Mrd.), ein bereinigtes EBIT von 295,7 Mio. Euro (Vorjahr: 249,2 Mio.) und einen bereinigten Nettogewinn von 181,1 Mio. Euro (Vorjahr: 131,9 Mio.). Der Auftragseingang wurde im ersten bis dritten Quartal mit 22 Mrd. Euro angegeben: ein Plus von 13 Prozent im Jahresvergleich.

Der Auftragsbestand lag per Ende September mit 50,5 Mrd. Euro auf Rekordniveau. "Zum ersten Mal in unserer Ge-schichte hat Hochtief einen Auftragsbestand von über 50 Mrd. Euro. Unser breit gefächertes Geschäftsmodell läuft ausgezeichnet. Wir blicken optimistisch in die Zukunft", so Hochtief-Vorstandschef Marcelino Ferna´ndez Verdes. Der Ausblick für 2019 wurde erneut bestätigt.

Hochtief erwartet einen operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...