Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex ging auch in dieser Woche leicht zurück (in EUR um -0,2%). Der Schwellenländerindex gab ebenfalls um -0,2% nach. Ebenso der S&P 500 . Eine leichte relative Schwäche wies der Stoxx 600 auf. Er fiel um -0,5%. Der Nikkei gab mit -1,1% (in EUR) überdurchschnittlich stark nach. Der Stoxx 600 Index verweilt trotzt des jüngsten Rückgangs in der Nähe seines Allzeit-Hochs. Die Sektoren mit den besten Performances im Wochenvergleich ...

