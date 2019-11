Vermögende bekunden gern, sie wollten mehr Steuern zahlen. Sie könnten einfach auf das Schuldentilgungskonto des Bundes einzahlen. Nur nutzt diese Gelegenheit kaum jemand. Warum bloß?

Das vielleicht kümmerlichste Konto der Bundesrepublik Deutschland findet sich in der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig. Dort residiert die Bundesbank in einer luftig-modernen Filiale. Allein das Konto, um das es hier geht, fristet ein ganz trauriges Dasein.

Es handelt sich um das Schuldentilgungskonto des Bundes, das im Jahr 2006 eingerichtet wurde, "auf vielfachen Wunsch von engagierten Bürgern", wie das Bundesfinanzministerium erklärt. Offenbar hat es gewisse Einnahme-Erwartungen gegeben, als man es eröffnete. Schließlich erklären einige reiche Deutsche immer wieder, sie wollten stärker zur Kasse gebeten werden, der Staat solle ihnen ruhig ein wenig mehr abknöpfen.

Ein Blick auf die Kontoauszüge sorgt für, nun ja: Ernüchterung. 1,212 Millionen (richtig: Millionen, nicht Milliarden) sind bislang eingegangen. In fast 14 Jahren. Was bedeutet, dass die Bürger - einschließlich der Reichen - dem Bund freiwillig pro Jahr nicht mal 100.000 Euro überweisen. Das sind selbst bei positiver Betrachtung nur Brosamen. Zum Vergleich: Das Steueraufkommen dürfte sich dieses Jahr auf fast 800 Milliarden Euro belaufen.

