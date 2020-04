Noch im November hatte die deutsche Industrie mögliche Staatseingriffe in die Wirtschaft scharf kritisiert. Doch die Corona-Krise ändert momentan so gut wie alles. Die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier seit längerem angestrebte aktivere Rolle des Staates in der Industrie ist über Nacht zur allgemein akzeptierten Regierungspolitik geworden.

Den vollständigen Artikel lesen ...