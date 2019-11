Von Jon Swartz

NEW YORK (Dow Jones)--Amazon geht wie angekündigt juristisch gegen die Vergabe eines milliardenschweren Pentagon-Auftrags an Microsoft vor. Das Unternehmen reichte Klage beim U.S. Court of Federal Claims ein. Der Auftrag im Bereich Cloud Computing hat einen Umfang von 10 Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit von zehn Jahren.

Amazon galt lange Zeit als Favorit für den Auftrag für das sogenannte Jedi-Projekt zum Aufbau eines Cloud-Systems für alle Teilstreitkräfte des US-Militärs.

Die Entscheidung für das Projekt Joint Enterprise Defense Infrastructure (Jedi) sei auf der Grundlage politischer Beweggründe getroffen worden, kritisierte der Konzern, der am Freitag keinen weiteren Kommentar abgeben wollte, sondern auf die Aussagen in der Vorwoche verwies. "Für unser Land ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Regierung und ihre gewählten Führungskräfte die Beschaffungen objektiv und in einer Weise tätigen, die frei von politischem Einfluss ist", hatte Amazon-Sprecher Drew Herdener gesagt.

Von Microsoft hieß es: "Wir vertrauen in die qualifizierten Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, und wir glauben, dass die Fakten zeigen werden, dass sie einen detaillierten, gründlichen und fairen Prozess bei der Bestimmung der Bedürfnisse betrieben haben, die von Microsoft am besten erfüllt wurden."

November 24, 2019

