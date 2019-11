Das Aufkommen neuer Konkurrenten hat die Anleger Mitte November kurz irritiert und von der Netflix-Aktie Abstand nehmen lassen. In der vergangenen Woche kam die Zuversicht jedoch ein Stück weit zurück. Der Kurs erholte sich von seinen Verlusten und konnte die Marke von 310,00 US-Dollar wieder erreichen. Das Hoch dieser Bewegung wurde am Donnerstag bei 312,69 US-Dollar markiert. Am Freitag bildete sich der Kurs wieder etwas zurück und ging auf Höhe der Marke von 310,00 US-Dollar in eine kleine Seitwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

