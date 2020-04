Der Streaminggigant Netflix hat sich einmal mehr frisches Kapital bersorgt. Damit wächst der Schuldenberg des Unternehmens in immer größere Höhen.? Netflix nimmt weitere Milliarde an Schulden auf? Geld für allgemeine Unternehmenszwecke? Für Krise gut aufgestelltErst vor wenigen Tagen hat der Marktführer im Bereich Film- und Serienstreaming, Netflix, überraschend positive Zahlen vermeldet: Die Zahl der Bezahlabos stieg in den letzten drei Monaten um 15,8 Millionen und lag damit deutlich ...

