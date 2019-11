In den ersten beiden Tagen nach der Präsentation konnte Tesla 146.000 Reservierungen für seinen neuen Cybertruck verzeichnen. 41 Prozent der Interessenten haben die teuerste Option gewählt. Am Donnerstagabend hatte Tesla-Chef Elon Musk seinen futuristischen Pick-up-Truck Cybertruck vorgestellt. Die Präsentation war nicht ganz pannenfrei verlaufen. Und auch die Kommentare zu dem kantigen, einem Science-Fiction-artigen Design fielen eher zwiegespalten aus. Das Interesse an dem Pick-up-Truck ist aber hoch, wie Zahlen zu den Reservierungen belegen, die Musk am Samstagabend via Twitter ...

