Fintechs - also Unternehmen, die mit dem Einsatz modernster Technologie etablierten Finanzinstitutionen das Kerngeschäft streitig machen - schießen wie Pilze aus dem Boden. Das Wachstum ist hoch, die Verluste allerdings meist auch. Ein Fintech aus dem chinesischen Raum zeigt allerdings, wie es anders gehen kann. Hierbei handelt es sich um den Betreiber von Mikro-Kreditplattformen in China, Qudian (ISIN: US7477981069). Die Aktie erscheint mit einem hohen Score auf der Topscorer Liste der High-Growth-Investing-Strategie von Stefan Waldhauser. Qudian ist oberflächlich betrachtet eine perfekte Aktie. Das Wachstum war lange Zeit dreistellig, die Schulden gering. Auch arbeitet das Unternehmen profitabel mit hohen Margen. Das Beste ist jedoch die Bewertung, die sich auf einem sehr niedrigen Niveau befindet. Warum allerdings nicht alles Gold ist, was an der Aktie glänzt und warum die Aktie des Online-Kreditvermittlers kein potenzielles Investment für die HGI-Strategie ist, das werden wir mit der folgenden Qudian Aktienanalyse erläutern.

