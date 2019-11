Im Einklang mit den Bestrebungen der Regierung der VAE, die VAE zu einem globalen Anziehungspunkt für Talente, Investoren und etablierte Unternehmer zu machen, erweitert die Federal Authority for Identity and Citizenship Services (ICA) ihre Palette an Dienstleistungen und Einrichtungen für VAE-Bewohner, die zur Entwicklung der Gemeinschaft beitragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191124005096/de/

Lulu Group Chairman Yussuf Ali first to be handed the gold card residency (Photo: AETOSWire)

Die von der ICA angebotene Dienstleistungspalette umfasst Aufenthaltsvisa für Personen im Ruhestand, Golden Residency-Visa, Transitvisa und Familienaufenthaltsvisa. In erster Linie werden u.a. Unternehmer, talentierte Berufstätige sowie auf den Gebieten der Forschung und Wissensentwicklung tätige Wissenschaftler von diesen Dienstleistungen profitieren.

"Die Dienstleistungen ermöglichen es diesen Personengruppen, sich für längere Zeit in den VAE ohne Sponsor aufzuhalten und dabei mit ihren Familien zusammen zu sein, wodurch sich die Lebensqualität und die Zufriedenheit erhöht", erklärte Generalmajor Mohammad Al Marri, Generaldirektor des General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA). "Unsere Dienstleistungen und Einrichtungen werden es uns erleichtern, mehr hochqualifizierte Experten in die VAE zu locken. Sie werden dazu beitragen, die Vision der Regierung, die VAE zu einem globalen Pionier für Innovationen zu machen, zu erreichen."

Insbesondere ist das Golden-Residency-Visum für Personen vorgesehen, die ohne Sponsor zusammen mit ihrer Familie im Land leben. Es bietet auch die Möglichkeit, die Gültigkeit auf bis zu drei Mitarbeiter sowie den Vorgesetzten des Experten (Anwalt oder Geschäftsführer) zusammen mit dessen Familienangehörigen zu erweitern.

Das Familienaufenthaltsvisum gestattet VAE-Bewohnern, ihre Familienangehörigen nachzuholen, falls die Anforderungen für ein solches Visum erfüllt sind. Das Aufenthaltsvisum für Personen im Ruhestand gewährt Menschen über dem Alter von 55 Jahren besondere Visa-Privilegien wie den langfristigen Aufenthalt im Land.

Das Transitvisum, das nicht verlängert oder erneuert werden kann, ist in zwei Varianten erhältlich, die Personen mit Umsteigeaufenthalt auf VAE-Flughäfen Gelegenheit geben, die außerordentlichen Sehenswürdigkeiten des Landes zu besichtigen. Diese Visa schließen entweder ein 48-stündiges kostenfreies Transitvisum oder ein 96 Stunden gültiges Transitvisum für nur AED 50 ein und sind nur über die nationalen VAE-Fluglinien erhältlich. Besucher müssen das Visum vor dem Besuch beantragen, um es vor der Ankunft und Einreise in das Land zu erhalten.

Weitere Informationen über die neuen Dienstleistungsangebote und Einrichtungen erhalten Sie in unseren Social-Media-Kanälen unter: GoldenLifeUAE.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

*Quelle: AETOSWire

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191124005096/de/

Contacts:

Laila Al Jasmi, Deputy Director of Communication, +971523000809

Laila.aljasmi@ica.gov.ae