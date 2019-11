=== 06:50 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate (08:30 Telefonkonferenz), Hamburg 07:30 DE/Gesco AG, Halbjahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2019, Wuppertal 09:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Dena Energiewende-Kongress, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 95,1 zuvor: 94,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 98,0 zuvor: 97,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 92,5 zuvor: 91,5 10:00 DE/Deutsche Bank AG, PG zum Kapitalmarktausblick 2020, Frankfurt 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV, Dortmund 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK beim Internet Governance Forum (IGF), Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 GB/Swiss Re Group, Investors' Day, London 12:30 DE/Bundestags-Finanzausschuss, Öffentliche Anhörung zum Thema "Sustainable Finance", Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: -4,8 Punkte zuvor: -4,6 Punkte *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 DE/EZB-Direktor Mersch, Rede beim IIF European Banking Union Colloquium, Frankfurt 19:00 GB/EZB-Direktor Lane, Rede am University College London 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 25, 2019 00:08 ET (05:08 GMT)

